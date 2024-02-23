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Законодательство РК

Вынесли приговор акиму, которая насмерть сбила девятиклассника в Жетысуской области

приговор суда Фото: Zakon.kz
В Ескельдинском районном суде Жетысуского района вынесли приговор акиму Коксуского сельского округа Кербулакского района Алие Бахтияровой, которая насмерть сбила 9-классника, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы суда, 2 ноября 2023 года около 20:00 аким Коксуского сельского округа Кербулакского района Алия Бахтиярова сбила ученика 9-го класса Асыла Турсынбая, который в тот момент пересекал улицу. В момент столкновения автомобиль двигался в западном направлении по улице Боранбаева.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

В суде Бахтиярова полностью признала свою вину и раскаялась.

Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ее приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, возмещение морального и материального вреда, наличие у Бахтияровой на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, для которых она является единственным кормильцем, позиции потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

6 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что школьник погиб под колесами авто, якобы принадлежащего акиму Коксуского сельского округа Кербулакского района Жетысуской области. Данный факт Zakon.kz прокомментировали в полиции региона.

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