Студентов приговорили к длительным срокам за распространение наркотиков в Атырау

Молодого человека и его возлюбленную, студентов колледжа Атырау, осудили за распространение наркотиков. По решению суда, они получили десять и семь лет соответственно, сообщает Zakon.kz.

Молодые люди состояли в отношениях, оба студенты колледжа Атырау. Юноша решил подыскать работу, которую сможет совмещать с учебой, и нашел вакансию курьера. Но его не приняли, тогда, он попросил зарегистрироваться свою девушку. Так молодые люди стали работать закладчиками, пишет ATPress.

Они фасовали наркотики дома, затем разносили их по городу.





"Я не знала, что это наркотики, мне мой парень объяснил, что это просто психотропные легкие порошки без нанесения вреда здоровью, мы купили маленькие магнитики, около 500 штук, полиэтиленовые пакетики и весы электронные. Так, дома начали фасовать, а вечерами выходили оставлять эти закладки в указанных нам местах", – рассказала девушка.

По решению суда, 18-летнюю студентку приговорили к семи годам лишения свободы. Ее друга осудили на десять лет. Как отметили в ДУИС Атырауской области, девушка стала самой молодой осужденной, которая станет отбывать срок в колонии за распространение наркотиков.

16 июля в Тобыле полицейские задержали 31-летнего мужчина, которого подозревают в продаже наркотиков в Костанайской области. У него изъяли партию синтетических веществ на сумму более 100 млн тенге

