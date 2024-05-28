Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астанчанка взяла с собой в Анталью наркотики и получила большой срок

Трудовое рабство, эксплуатация труда, похищение людей, рабство, принудительный труд , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 18:03 Фото: unsplash
47-летнюю жительницу Астаны осудили на семь лет за контрабанду наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДП на транспорте, в феврале 2024 года сотрудники по противодействию наркопреступности департамента в Международном аэропорту Астаны задержали астанчанку, вылетавшую в Анталью.

"В ходе личного обыска у задержанной обнаружено и изъято наркотическое средство "гашиш", общим весом 9 г. По ее словам, наркотические средства она провозила с целью личного употребления в городе Анталья Республики Турция", – рассказал начальник Департамента на транспорте Бакытжан Малыбаев.

В отношении неудавшейся путешественницы провели досудебное расследование.

"27 мая межрайонным судом по уголовным делам города Астаны женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет", – отметил полковник полиции.

В январе 2024 года в Казахстане осудили семерых человек за контрабанду наркотиков из США.

Читайте также

Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Задержан ли экс-начальник ДП Алматы Канат Таймерденов, ответили в Генпрокуратуре
Задержан ли экс-начальник ДП Алматы Канат Таймерденов, ответили в Генпрокуратуре
Euronews опубликовал статью Токаева о роли средних держав
Euronews опубликовал статью Токаева о роли средних держав
Ирина Капитанова
Аэропорт Астаны 2024 год Наркотики Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: