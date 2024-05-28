Астанчанка взяла с собой в Анталью наркотики и получила большой срок

47-летнюю жительницу Астаны осудили на семь лет за контрабанду наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДП на транспорте, в феврале 2024 года сотрудники по противодействию наркопреступности департамента в Международном аэропорту Астаны задержали астанчанку, вылетавшую в Анталью.

"В ходе личного обыска у задержанной обнаружено и изъято наркотическое средство "гашиш", общим весом 9 г. По ее словам, наркотические средства она провозила с целью личного употребления в городе Анталья Республики Турция", – рассказал начальник Департамента на транспорте Бакытжан Малыбаев.

В отношении неудавшейся путешественницы провели досудебное расследование.

"27 мая межрайонным судом по уголовным делам города Астаны женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет", – отметил полковник полиции.

В январе 2024 года в Казахстане осудили семерых человек за контрабанду наркотиков из США.