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Приговор за преступление 19-летней давности вынесли в Шымкенте

Приговор за преступление 19-летней давности вынесли в Шымкенте Фото: pixabay
В суде Шымкента вынесли приговор по делу о жестоком убийстве местного жителя. Преступление произошло 19 лет назад, найти виновных смогли только сейчас, сообщает Zakon.kz.

К 10 годам приговорили жителя Шымкента за жестокое убийство местного жителя. Как сказано в материалах дела, осужденный дважды выстрелил в погибшего из ружья, а затем сбросил тело в уличный туалет, а улики сжег, передает Otyrar.

"Суд приговорил Рината Газизова признать виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного части первой статьи 96 УК РК в редакции 1997 года. И назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывание наказания назначить в учреждении средней безопасности". Самиддин Темиралиев, судья специализированного межрайонного суда Шымкента

Согласно материалам дела, у осужденного был соучастник, который в настоящий момент находится в России. В рамках дела его уже допросили как свидетеля, в отношении него заведено отдельное производство, уточнили в суде.

Осужденный Гизатов свою вину не признал. Он утверждает, что виновен в смерти погибшего второй подозреваемый. Мужчина намерен подать апелляционную жалобу в суд второй инстанции.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области вынесли приговор жителю Карабулакского сельского округа за смерть местного акима, который скончался в декабре прошлого года от ножевого ранения.

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