Происшествия

В Шымкенте вынесли приговор по делу о гибели шестилетнего ребенка в яме со стоками

в Шымкенте вынесли приговор, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 00:45 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте вынесли приговор по делу о трагической гибели шестилетнего ребенка. Он утонул в яме, вырытой при ремонте канализации. Суд признал виновным руководителя строительной фирмы, которая проводила работы, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 44-летнего мужчину судили за нарушение правил в строительной деятельности, повлекшее смерть человека.

Главу подрядной организации приговорили к трем годам колонии. Однако, применив амнистию, срок сократили до полутора лет. Также на три года ему запретили заниматься деятельностью, связанной со строительством.

Отмечается, что родителям погибшего ребенка осужденный должен выплатить 10 млн тенге.

"Считаем, что суд вынес законное и обоснованное решение. Мы считаем, что данный пример послужит уроком для всех руководителей строительных компаний. Мы согласны с данным приговором суда, так как гражданский иск моего доверителя Аскара Мыржан был удовлетворен в полном объеме. Апелляционная жалоба моим доверителем не будет подана". Адвокат потерпевшего Шынар Ермекова

В апреле 2025 года сообщалось, что ученик первого класса утонул в неогороженной яме, заполненной фекалиями. Ее вырыли на месте порыва трубы и, не закончив работы, бросили. Со временем в ней скопилась вода. Ребенок упал в котлован, не смог выбраться и утонул. После гибели ребенка уволили акима Каратауского района Рахымберды Мулкеманова.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
