В Алматы открыли мост на пр. аль-Фараби через р. Есентай

Городские власти Алматы, как и обещали, открыли мост на пр. аль-Фараби через р. Есентай аккурат к 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

8-полосный мост через реку Есентай почти полностью готов. Еще предстоят работы по благоустройству, но ездить уже можно.

Отмечается, что дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год.

Ранее сообщалось, что мост через реку Есентай на пр. аль-Фараби был перекрыт в рамках ремонта на ночь.

"С 23:00 31 августа до 06:00 1 сентября при благоприятных погодных условиях будет проводиться укладка верхнего слоя дорожного покрытия с полным перекрытием движения проспекта от пр. Сейфуллина до ул. Жарокова. Объезд закрытого участка будет осуществлен через пр. Сейфуллина, Назарбаева, Достык, ул. Тимирязева, Жарокова, Ергожина, Розыбакиева и Мустафина", – сообщали накануне в акимате.

В июле текущего года были начаты работы по реконструкции моста через реку Есентай в связи с его аварийным состоянием по заключению технической экспертизы. В рамках реконструкции моста выполнены работы по усилению ригеля, демонтажу старых и монтажу 96 новых плит пролетного строения, гидроизоляция, а также укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также ранее сообщалось, что улицу Байзакова перекроют на ремонт в Алматы.



