Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцев предупредили о 42-градусной жаре

Алматинцев предупредили о 42-градусной жаре Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Алматы предупредили о предстоящей в среду, 19 июля, сильной жаре, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС южной столицы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет" проинформировали, что:

"19 июля в городе ожидается сильная жара в 40-42°C, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность".

Как отмечается, ДЧС Алматы усилил превентивные меры в пожароопасный период.

"В выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями лесохозяйственных учреждений и МПС".Пресс-служба ДЧС Алматы

В департаменте рекомендуют придерживаться основных мер безопасности во избежание ЧС:

  • при отдыхе в горах не разводить костры;
  • не курить, не бросать горящие спички, окурки;
  • не стоит включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка;
  • призываем воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обратиться в экстренные службы "101" и "112".

Материал по теме

Повышенный уровень загрязнения воздуха обещают синоптики в трех городах

О том, какой будет погода в Казахстане во вторник, 18 июля, можно узнать здесь.

Читайте также

IQanat провел международный лагерь для этнических казахов из 8 стран мира

Казахстанский школьник изобрел умную сумку для плохих дорог

Насколько изменились тарифы на коммунальные услуги в Астане

Динара Халдарова
Казгидромет Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
В ЗКО переименуют село и сельский округ
Сельский округ и село переименуют в Западно-Казахстанской области
военно-техническая школа, призывники, безработные, медкомисия
Алматинская безработная молодежь бесплатно получит военный билет и гражданскую специальность
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления