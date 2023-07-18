Алматинцев предупредили о 42-градусной жаре
Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Алматы предупредили о предстоящей в среду, 19 июля, сильной жаре, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС южной столицы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет" проинформировали, что:
"19 июля в городе ожидается сильная жара в 40-42°C, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность".
Как отмечается, ДЧС Алматы усилил превентивные меры в пожароопасный период.
"В выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями лесохозяйственных учреждений и МПС".Пресс-служба ДЧС Алматы
В департаменте рекомендуют придерживаться основных мер безопасности во избежание ЧС:
- при отдыхе в горах не разводить костры;
- не курить, не бросать горящие спички, окурки;
- не стоит включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию;
- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка;
- призываем воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обратиться в экстренные службы "101" и "112".
О том, какой будет погода в Казахстане во вторник, 18 июля, можно узнать здесь.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ