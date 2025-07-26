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Общество

42-градусная жара и ливни обрушатся на Казахстан

трава, капли, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 15:59 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящее воскресенье, 27 июля 2025 года, ожидается опасная погода: дожди с грозами, местами сильные, шквал, град и жара до +42°C, сообщает Zakon.kz.

В РГП "Казгидромет" отметили, что погода без осадков сохранится на юге республики.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на северо-западе, севере, в центре страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града... По республике ожидается усиление ветра, на юге, в центре – пыльная буря. На севере Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман", – говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, днем прогнозируется:

сильная жара

  • в областях Жетысу, Абай, в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях – до +35+39°C,
  • в Павлодарской области и на юге Карагандинской области – до +35+36°C.

очень сильная жара

  • на северо-западе, в центре области Жетысу, на юге области Абай, на западе, севере Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской области – до +41+42°C.

Вместе с тем в Гидрометцентре рассказали, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на западе, юге Атырауской, на юго-востоке Мангистауской области,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, на юге, востоке Актюбинской области и области Улытау, на востоке, в центре Атырауской, на севере, западе, юге Мангистауской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 15:59
К жителям Алматы обратился "Казгидромет"

В Астане, Алматы и Шымкенте 27, 28 и 29 июля 2025 года ожидаются дожди с грозами и жара, которая достигнет отметки +39°C. Подробнее о погоде на три дня можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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