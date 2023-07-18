Отчим насиловал девочку в течение трех лет в Туркестанской области

В социальных сетях появилась информация, что в Туркестанской области 50-летний отчим насиловал девочку в течение трех лет. Он снимал все на видео и угрожал опубликовать в интернете, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данную информацию.

16 июля в полицию обратилась женщина. Она рассказала о том, что один из жителей района совершил противоправные действия в отношении ее 15-летней родственницы.

По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по ст. 120 УК РК "Изнасилование". Подозреваемого установили и взяли под стражу.

"В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются", – рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Дело находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.

13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти.