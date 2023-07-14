Убийство в Туркестанской области –соседи рассказали, как нашли тело девочки
В поселке круглосуточно дежурят усиленные наряды полиции, передает КТК.
Девочка, как обычно, играла на улице, а потом внезапно пропала. Родные искали ее повсюду и даже за пределами села. К поискам подключились остальные жители. Тело ребенка нашли на крыше старого дома.
"Нас пять-шесть человек было. Все искали. Потом зашли в этот дом, там ее одежда лежала. Стали обыскивать все комнаты. А я с другом поднялся на крышу. Наступил на шифер. А там тело ребенка. Просто шифером накрыта. Лежала мертвая". Ержан Ахметов
Родные заподозрили соседа-уголовника еще до начала поисков. В ауле все знали о его криминальном прошлом. Мужчина дважды судим. В первый раз – за убийство, второй – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За последнее преступление получил всего три года ограничения свободы.
Семья девочки уверена: в этот раз он действовал не один, и требуют наказать преступника по всей строгости закона.
"Он не мог это сделать один. Был пьян. Ребенка на крышу подняли. Это дело рук нескольких человек. Они были в сговоре. Видимо, хотели дождаться темноты и избавиться от тела. Я лично ее видел. Все лицо избито. Ножевые ранения на теле. Как они могли такое сделать с ребенком?! В голове не укладывается!" Дядя убитой Ергали Ережепов
Сельчане пытались отбить предполагаемого убийцу у полиции и устроить самосуд. Сейчас, по словам правоохранителей, ситуация в ауле стабилизировалась.
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