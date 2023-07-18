Транспортная полиция долгое время укрывала факты краж рельсов в Жамбылской области

В Карагандинском отделении АО "НК "КТЖ" установлено воровство материалов, предназначенных для улучшения состояния ж/д путей, в составе группы лиц в Жамбылском регионе. Об этом Zakon.kz сообщили 19 июля 2023 года в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

В распространяемом сообщении сказано, что на данном участке всего зарегистрировано 17 эпизодов с ущербом на общую сумму свыше 5 млн тенге.

"По версии следствия, 13 краж из этого списка укрывались от учета должностными лицами полиции на станции "Тараз". В основном похищены более 5 тысяч единиц скреплений "ФОССЛО" на действующих ж/д линиях". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Эти ключевые детали, как отмечено в сообщении ведомства, предназначены для надежного соединения рельсов с его основанием и обеспечивают безопасность высокоскоростного движения.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, заключили в пресс-службе.

6 июня 2023 года стало известно, что в Туркестанской области железнодорожные пути разбирают и сдают на металл. От подобных действий сильно страдают кентауские предприниматели: по железной дороге они получают сырье и вывозят готовую продукцию.