Казахстанский школьник изобрел умную сумку для плохих дорог

Школьник из Туркестана Айтуар Советбек изобрел "умную" сумку с дистанционным управлением, которая может без проблем двигаться по неровным дорогам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК 18 июля, ученик школы "Төрткүл" в Туркестане придумал "умную" сумку с дистанционным управлением. Она может двигаться даже по плохим дорогам. Айтуар Советбек уже протестировал свое изобретение и продемонстрировал его на уроке.

Создать "умную" сумку школьник решил после того, как год назад попал в автомобильную аварию и перенес сложную операцию. Врачи запретили юноше поднимать тяжести. Поэтому он разработал специальную сумку, чтобы ходить в школу со своими учебниками и тетрадями.

"Пришла мысль о сумке с дистанционным управлением для переноски книг. Сначала попытался сделать ее из бумаги и картона. Проверил эффективность пластиковой коробки, используя несколько других материалов. Моя первая сумка из пластика, в нее кладу свои книги и тетради и добираюсь с ней в школу. А подниматься по лестнице мне помогают одноклассники", – рассказал Айтуар Советбек.

Разработать дизайн "умной" сумки школьнику помогла мать. Сейчас молодой человек планирует усовершенствовать свое изобретение и создать механизм, за счет которого сумка сможет передвигаться по лестнице. Доработанный вариант сумки Айтуар Советбек хочет запустить в производство и продажу.

Ранее, в марте 2023 года, школьник из Тараза представил свое изобретение – робота-спасателя.