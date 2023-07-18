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Еще один россиянин переходит в сборную Казахстана по конькобежному спорту

Сборную Казахстана по конькобежному спорту пополнит россиянин Фото: Instagram/skating.kz
Российский конькобежец Никита Клевченя станет новым членом казахстанской сборной. Его исключили из состава кандидатов на участие в сборной РФ, сообщает Zakon.kz.

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О переходе Клевчени в сборную Казахстана сообщил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

23-летний конькобежец теперь будет тренироваться под руководством своего отца Сергея Клевчени, которого ранее пригласили в качестве одного из наставников казахстанской команды. По информации источника, Министерство спорта России в начале июля исключило Никиту Клевченю из числа кандидатов на участие в сборной РФ по конькобежному спорту.

Конькобежный спорт Пополнение в сборной

Фото: Instagram/klevchenya

Никита – сын двукратного призера Олимпиады-1994 по конькобежному спорту Сергея Клевчени, который с начала 2023 года тренирует казахстанских конькобежцев.

В начале июля о своих планах выступать за Казахстан объявили российские конькобежки Елизавета Голубева и Кристина Силаева.

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