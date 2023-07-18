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Алматинские полицейские рапортовали о снижении уровня преступности на 34%

Полиция Алматы сообщила о снижении преступности на 34% Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы опубликовала информацию о криминогенной ситуации в мегаполисе. По данным алматинского ДП, уровень преступность в городе за полгода сократился более чем на треть, сообщает Zakon.kz.

По информации, которую предоставил департамент полиции Алматы 18 июля, преступность в городе снизилась на 34%. Эти данные в ДП получили, подытожив результаты работы служб и подразделений полиции за шесть месяцев 2023 года.

Согласно подсчетам полицейских, в Алматы стали в 2,5 раза реже совершать особо тяжкие преступления, еще на 40,1% сократилось число тяжких преступлений. Убийств стало меньше в 7,5 раза, разбойных нападений – в 2,3 раза, изнасилований – в 2,2 раза, причинений тяжкого вреда здоровью – на 30,1% (в том числе со смертельным исходом – на 27,8% меньше). Сократилось число случаев онлайн-мошенничества (-13,6%) и обычного мошенничества (-16,1%), грабежей (-11,8%), краж (-44%), хулиганства (в 7,8 раза). Кроме того, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, снизилось на 21%.

"Снизилось количество правонарушений, совершенных в общественных местах, на 6,2%, в том числе на 26,5% стало меньше правонарушений, совершенных на улицах", – добавили в ДП Алматы.

Ранее стало известно, что преступность в Казахстане сокращается, но количество преступников при этом не уменьшается.

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