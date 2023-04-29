В Казахстане снижается количество преступлений

Преступность в Казахстане сокращается, однако количество преступников не уменьшается, сообщает Zakon.kz.

По данным КПСиСУ ГП РК, опубликованным в Telegram-канале DATA HUB, за первый квартал было зарегистрировано 37,4 тыс. уголовных дел, что на 16,2% (7,2 тыс.) меньше, чем годом ранее. Этот результат является положительным, так как за последние восемь лет количество уголовных дел сократилось почти втрое.

Особенно заметным оказалось снижение числа зарегистрированных убийств (более чем вдвое, до 122), изнасилований (на 38%, до 138), хулиганств (на 31%, до 423) и краж (на 26%, до 12 тыс.). К сожалению, число зарегистрированных мошенничеств незначительно увеличилось на 2%, до 10 тыс.

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Однако, несмотря на сокращение уровня преступности, количество преступников осталось на прежнем уровне - около 15 тыс. Этот показатель не менялся в первом квартале последние три года подряд.

Алматы и Астана остаются лидерами по количеству зарегистрированных уголовных дел, соответственно 6,9 тыс. и 4,8 тыс. преступлений. При этом, в Алматы произошло снижение на 3 тыс. дел, в то время как в Астане - рост на 0,5 тыс. дел.

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