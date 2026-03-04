От соцсетей до фитолабораторий: как борются с преступностью кызылординские полицейские

О криминогенной ситуации в Кызылординской области, мерах профилактики и внедрении новых технологий Zakon.kz рассказал начальник Департамента полиции региона Серик Ергешов.

– Серик Журсинбайулы, какая сейчас криминогенная ситуация в регионе и какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности жителей?

– Сегодня Кызылординская область – один из наиболее безопасных регионов страны. Оперативная и общественно-политическая обстановка в регионе стабильная. В 2025 году регистрация уголовных правонарушений снизилась на 2%, стало меньше тяжких телесных повреждений, краж, грабежей и хулиганств. Сократилось число преступлений в общественных местах и на улицах. Показатели раскрываемости остаются высокими. Поскольку главные направления нашей работы "Закон и порядок", то мы тесно взаимодействуем с населением, приняли ряд системных и конкретных мер для повышения доверия населения к полиции. В первую очередь расширили систему видеонаблюдения и усилили профилактику правонарушений на улицах и в общественных местах.

В 2025 году в нашей области впервые в Казахстане во всех районных отделах полиции и в представительстве Министерства внутренних дел РК в Байконуре были созданы Центры оперативного управления. В рамках проекта установлены 616 камер видеонаблюдения и 54 стационарных скоростемера. Для профилактики аварий в городе Кызылорде установлены 10 аппаратно-программных комплексов SUNQAR с функциями фиксации превышения скорости, выезда на встречную полосу и непредставления преимущества пешеходам. Также купили пять дронов для мониторинга общественных мест и труднодоступных участков. Благодаря этим современным системам сотрудники Центра оперативного управления круглосуточно отслеживают ситуацию в городе, что позволяет оперативно реагировать на преступления.

– Как ведется борьба с наркопреступностью?

– В 2025 году выявлено 304 наркоправонарушения, из них 112 преступлений. Изъята 1 тонна 800 кг наркотиков: 220 кг марихуаны, 2 кг синтетики, более 1 т 650 кг конопли. Выявлено 5 фитолабораторий. Задержаны 248 человек, направлено в суд 234 дела. Заблокированы 1034 счета, выявлено 478 зарубежных счетов. Совместно с партией Amanat уничтожено 100 граффити с рекламой наркотиков. Особую тревогу вызывают подростки: преступники все чаще "охотятся" через соцсети, маскируя наркотики под "заработок", челленджи или "безобидные вещества". Мы призываем родителей быть внимательными: интересуйтесь, с кем общается ребенок онлайн, проверяйте приложения и подписки, объясняйте, что даже разовая "проба" может закончиться трагедией. Разговор без запугивания и морали – лучший способ защитить ребенка.

– Скотокрадство ведь тоже серьезная проблема в области?

– Действительно, скот воруют часто, и он востребован на "черном рынке". Поэтому совместно со специалистами ветеринарной службы полицейские выходят в рейды, выявлено 720 административных правонарушений, из них 331 – факты незаконной перевозки скота и мясной продукции. Проводились оперативно-профилактические мероприятия "Скотокрад", рейды на рынках, трассах и в местах реализации мяса. Основная причина хищений – оставление скота без надзора. За скотом все же надо следить, пасти его на пастбищах, нанимать пастухов, а не выпускать без присмотра, чтобы он не стал добычей воров. Поэтому нерадивых хозяев тоже наказываем. За выпас скота без присмотра к административной ответственности привлечены 1100 жителей области. Но в целом раскрываемость преступлений данной категории повышается. За 12 месяцев 2025 года к уголовной ответственности привлечены 29 человек, дела направлены в суд.

– Интернет-мошенничество остается актуальной проблемой. Какие меры принимаются?

– С развитием цифровых технологий мошенники придумывают новые схемы: оформление кредитов через СМС-коды, псевдоинвестиции, взлом WhatsApp, предоплата при онлайн-покупках. По итогам 2025 года зарегистрировано 619 фактов интернет-мошенничества – рост на 101%. Совместно с органами власти, прокуратурой и Департаментом экономических расследований проводятся профилактические мероприятия. Публикуются памятки, разъясняется ответственность дропперов. Волонтеры молодежного крыла "Жастар рухы" партии Amanat участвуют в профилактике. Через систему "SOS" в областном центре транслируются аудиообъявления о мерах предосторожности. Для повышения эффективности используются современные технологии: система "Антифрод" позволяет выявлять подозрительные финансовые операции и дропперов, а мониторинг интернета выявил около 7 тысяч сайтов и ссылок с признаками противоправной деятельности, которые направлены на блокировку через систему "Кибернадзор".

– Какова ситуация на дорогах региона?

– Несмотря на профилактику, число ДТП выросло на 47,9%, пострадавших – на 54,9%. Выявлено около 305 тысяч нарушений ПДД, более 176 тысяч – грубые. Зарегистрировано 415 ДТП с участием детей, пострадали 492 несовершеннолетних. Совместно с управлением образования созданы отряды "Юных инспекторов движения". Установлены дополнительные комплексы "Sunqar", работают 79 автоматических скоростемеров. Используются дроны с громкоговорителями и LED-подсветкой. Профилактические рейды проводятся регулярно. Основная цель – сохранение жизни и здоровья граждан.

– В последние годы во всех регионах страны открывается все больше классов "Жас сақшы" в школах. Какие мероприятия проводятся для того, чтобы привить молодежи уважение к полиции?

– В Кызылординской области открыто 6 классов "Жас сақшы" – в областном центре, а также в Жалагашском, Аральском, Казалинском, Кармакшинском и Сырдарьинском районах. Они нужны для того, чтобы со школьной скамьи воспитывать патриотов своей страны. Встречи с сотрудниками полиции дают учащимся возможность увидеть, как важна и ценна профессия полицейского для общества. К ученикам на уроки приходят ветераны полиции, рассказывают о верности присяге, дисциплине, профессионализме и стойкости, делятся своим опытом и памятными случаями из службы.

Например, в Аральске в средней школе №71 открыт класс полиции имени героя мирного времени Талгата Козыбаева. Также в Жалагашском районе в школе №124 открыт класс полиции "Жас сақшы" имени капитана полиции Абишева Кенесбека. Оба полицейских погибли при исполнении служебного долга. Их жизнь была короткой, но они ив памяти своих земляков остались честными и смелыми офицерами. Они были настоящими патриотами и отдали жизнь ради покоя других граждан. Таким и должен быть полицейский.

– Проводится ли личный прием граждан?

– В 2025 году руководство департамента провело около 500 приемов, рассмотрено более 800 обращений. Работа ведется в рамках концепции "Слышащее государство".

– Насколько активно ведется работа в социальных сетях?

– Для обеспечения открытости действуют официальные страницы Департамента полиции Кызылординской области. У меня также есть личные страницы с 10 тысячами подписчиков. Через них я даю комментарии по резонансным событиям, отвечаю на вопросы граждан и информирую о проделанной работе. Ведь наша главная задача – укрепление доверия общества к полиции.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Алматы продолжается системная работа по обеспечению дорожной безопасности.