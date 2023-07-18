Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Российский тренер по волейболу установил рекорд

Российский тренер по волейболу установил рекорд Фото: Instagram/vc_uralochka
Знаменитый на весь мир российский тренер Николай Карполь установил рекорд по наибольшему стажу работы в должности тренера в волейбольном клубе "Уралочка", сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Об уникальном достижении прославленного тренера рассказали в пресс-службе женского волейбольного клуба "Уралочка" из Свердловской области России, где до сих пор трудится Николай Карполь. 

"Николай Васильевич Карполь поставил рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одном спортивном клубе в России. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов России".Пресс-служба ВК "Уралочка"

Рекорд зафиксировали 1 мая 2023 года. Тренер остается наставником волейболисток "Уралочки" уже 49 лет и восемь месяцев. 

Николай Карполь встал у руля "Уралочки" в 1969 году. Почти за полвека свердловская команда 25 раз выигрывала чемпионаты России, а также восемь раз брала "золото" европейского клубного первенства.

Волейбол Рекорд Тренера

Фото: Instagram/vc_uralochka

В 2020 году Всероссийская федерация волейбола подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса для регистрации достижения Николая Карполя как специалиста, проработавшего с одной командой на тот момент 51 год. 

1 мая 2023 года прославленному тренеру Николаю Карполю исполнилось 85 лет.

Ранее пользователи Казнета восхитились поведением тренера, помирившего повздоривших учеников.

Читайте также

Еще один россиянин переходит в сборную Казахстана по конькобежному спорту

Экс-чемпион UFC Нганну за бой с Фьюри получит фантастическую сумму

Криштиану Роналду: Европейский футбол стал ниже уровнем

Куандык Шынасилов
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
военно-техническая школа, призывники, безработные, медкомисия
Алматинская безработная молодежь бесплатно получит военный билет и гражданскую специальность
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления