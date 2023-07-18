Российский тренер по волейболу установил рекорд

Знаменитый на весь мир российский тренер Николай Карполь установил рекорд по наибольшему стажу работы в должности тренера в волейбольном клубе "Уралочка", сообщает Zakon.kz.

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Об уникальном достижении прославленного тренера рассказали в пресс-службе женского волейбольного клуба "Уралочка" из Свердловской области России, где до сих пор трудится Николай Карполь.

"Николай Васильевич Карполь поставил рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одном спортивном клубе в России. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов России". Пресс-служба ВК "Уралочка"

Рекорд зафиксировали 1 мая 2023 года. Тренер остается наставником волейболисток "Уралочки" уже 49 лет и восемь месяцев.

Николай Карполь встал у руля "Уралочки" в 1969 году. Почти за полвека свердловская команда 25 раз выигрывала чемпионаты России, а также восемь раз брала "золото" европейского клубного первенства.





Фото: Instagram/vc_uralochka

В 2020 году Всероссийская федерация волейбола подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса для регистрации достижения Николая Карполя как специалиста, проработавшего с одной командой на тот момент 51 год.

1 мая 2023 года прославленному тренеру Николаю Карполю исполнилось 85 лет.

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