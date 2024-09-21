Российские космонавты установили рекорд по продолжительности миссии на МКС

Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по длительности пребывания на МКС в рамках одной миссии, сообщает Zakon.kz.

Как передает госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале, 20 сентября в 16:06 по московскому времени они превзошли результат Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио, чей полет в 2022-2023 годах продлился 370 суток 21 час 22 минуты и 16 секунд.

"Они вернутся 23 сентября этого года вместе с американской астронавткой Трейси Дайсон, которая прибыла на станцию весной этого года", – говорится в сообщении.

Ожидается, что миссия Кононенко и Чуба продлится более 374 суток.

Ранее мы сообщали о намерениях космонавтов установить рекорд.