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Российские космонавты установили рекорд по продолжительности миссии на МКС

Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 06:55 Фото: пресс-служба "Роскосмос"
Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по длительности пребывания на МКС в рамках одной миссии, сообщает Zakon.kz.

Как передает госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале, 20 сентября в 16:06 по московскому времени они превзошли результат Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио, чей полет в 2022-2023 годах продлился 370 суток 21 час 22 минуты и 16 секунд.

"Они вернутся 23 сентября этого года вместе с американской астронавткой Трейси Дайсон, которая прибыла на станцию весной этого года", – говорится в сообщении.

Ожидается, что миссия Кононенко и Чуба продлится более 374 суток.

Ранее мы сообщали о намерениях космонавтов установить рекорд.

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