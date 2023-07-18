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Чиновника из Туркестанской области задержал Антикор по подозрению во взяточничестве

zakon.kz Фото: zakon.kz
Антикоррупционная служба по Туркестанской области ведет досудебное расследование в отношении замруководителя регионального управления цифровизации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы 18 июля, в Туркестанской области в рамках реализации проекта "Бизнеске жол" ведут досудебное расследование в отношении и.о. замруководителя управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов.

"Его подозревают в получении взятки в сумме 10 млн тенге за заключение договора о государственных закупках на оказание услуг информатизации и цифровизации госорганов, беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Общая сумма договора составляет почти 280 млн тенге", – говорится в сообщении.

Следственный суд отправил подозреваемого под стражу. Досудебное расследование продолжается.

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