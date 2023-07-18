Эдуард Ким вошел в список финалистов ЧМ по водным видам спорта

В японском городе Фукуока сегодня продолжился розыгрыш медалей в трех дисциплинах артистического плавания. Национальная сборная команда Казахстана приняла участие в двух из них: женский дуэт (произвольная программа) и мужское соло (произвольная программа), сообщает Zakon.kz.

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В дисциплине мужское произвольное соло Эдуард Ким по итогам предварительного выступления вошел в финал на втором месте, уступив только американцу Kenneth Gaudet.

"Такие результаты в артистическом плавании наши спортсмены показывают впервые. Мы очень рады, что Эдуард Ким, один из лидеров нашей команды, вошел в историю мирового артистического плавания как первый казахстанец – призер Чемпионата мира Word Aquatics". Президент Федерации водных видов спорта Республики Казахстан Андрей Крюков

Он поздравил Эдуарда и всю команду тренеров и специалистов с этим важным достижением, которое стало возможно благодаря таланту и целеустремленности спортсмена и многолетнему упорному труду всего коллектива спортсменов и тренеров.

"Мы с нетерпением ожидаем завтрашнего финального выступления, которое определит победителей в произвольном соло и желаем Эдуарду удачи и победного настроя!" Андрей Крюков

В женском дуэте Арина Пушкина и Жасмин Туякова заняли 21-ое место.

В артистическом плавании в ЧМ принимают участие 315 спортсменов из 52 стран, которые разыгрывают 11 комплектов медалей.

Фото: olympic.kz

В Фукуоке также прошли заплывы пловцов-марафонцев на дистанции 5 км, казахстанские атлеты показали следующие результаты:

Лев Черепанов – 38-ое место

Галымжан Балабек – 56-ое место

Диана Тасжанова – 30-ое место

Мария Федотова – 45-ое место

Всего в заплывах приняли участие у женщин – 61, у мужчин – 72 атлета.

Фото: olympic.kz

Ватерпольные сборные мира, квалифицировавшиеся на мировое первенство по итогам континентальных отборов, начали игры группового этапа. Женская команда Казахстана посеяна в группе "В" со сборными Испании, Нидерландов и Израиля. В первых матчах группового этапа наша команда уступила соперницам из Израиля со счетом 6-17 и сборной Нидерландов со счетом 2-30.

Мужская команда выступает в группе "А" со сборными США, Греции и Австралии. В первой игре наша мужская команда уступила сборной США со счетом 5 - 18.

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics (ранее известная как FINA, в декабре 2022 года сменила свое название) является единственным и эксклюзивным мировым руководящим органом для всех водных видов спорта: плавания, прыжков в воду, артистического плавания, водного поло, плавания на открытой воде, хайдайвинга. Членами World Aquatics являются 209 национальных федераций. World Aquatics – самая большая федерация в олимпийской программе. Каждый пятый спортсмен на Олимпийских играх представляет водные виды спорта. Спортсмены-водники разыгрывают на Олимпиаде 49 комплектов медалей.

17 июля 2023 года Эдуард Ким принес Казахстану первую медаль на ЧМ-2023 по водным видам спорта.