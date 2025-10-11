#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстан занял второе место в медальном зачете Чемпионата Азии по водным видам спорта

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 23:48 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
В Ахмедабаде завершился чемпионат Азии по водным видам спорта (плавание, прыжки в воду, артистическое плавание, водное поло). Мужская сборная Казахстана по водному поло встретилась с командой Японии в борьбе за бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

В напряженной и упорной игре наши спортсмены одержали победу со счетом 16:14 и заняли третье место.

Казахстанские спортсмены по итогам континентального первенства завоевали в общей сложности 23 медали:

  • Плавание – одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовых медалей.
  • Артистическое плавание – семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали.
  • Водное поло – две бронзовые медали (мужская и женская сборные).

По общему количеству наград Казахстан занял второе место в медальном зачете. Лидером чемпионата Азии стала сборная Китая с 54 медалями. Замкнула тройку лидеров команда Японии, завоевав 20 наград.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

Ранее сообщалось, что нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев отправится в Катар на медицинское обследование.

Елена Беляева
Елена Беляева
