Казахстан занял второе место в медальном зачете Чемпионата Азии по водным видам спорта
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
В Ахмедабаде завершился чемпионат Азии по водным видам спорта (плавание, прыжки в воду, артистическое плавание, водное поло). Мужская сборная Казахстана по водному поло встретилась с командой Японии в борьбе за бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.
В напряженной и упорной игре наши спортсмены одержали победу со счетом 16:14 и заняли третье место.
Казахстанские спортсмены по итогам континентального первенства завоевали в общей сложности 23 медали:
- Плавание – одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовых медалей.
- Артистическое плавание – семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали.
- Водное поло – две бронзовые медали (мужская и женская сборные).
По общему количеству наград Казахстан занял второе место в медальном зачете. Лидером чемпионата Азии стала сборная Китая с 54 медалями. Замкнула тройку лидеров команда Японии, завоевав 20 наград.
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Ранее сообщалось, что нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев отправится в Катар на медицинское обследование.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript