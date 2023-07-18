Подобрали ключ: в Актобе двое иностранцев обчистили квартиру бизнесмена на 60 млн тенге
Как сообщили в ДП Актюбинской области 18 июля, преступление совершили 15 июля. В полицию обратился 46-летний бизнесмен из Актобе. Он рассказал, что некие злоумышленники подобрали ключ ко входной двери в его квартиру, незаконно проникли внутрь и похитили деньги из сейфа – в общей сложности 60 млн тенге.
Фото: polisia.kz
Одного из подозреваемых полицейские задержали по горячим следам. Им оказался 38-летний иностранец, у которого на съемной квартире обнаружили и изъяли часть похищенных денег. Второго подозреваемого, 34-летнего иностранца, задержали совместно с сотрудниками управления полиции Сарыагашского района. Он после кражи отправился на такси в Туркестанскую область, рассчитывая затем скрыться за рубежом. У него также изъяли часть похищенных денег.
Оба подозреваемых дали признательные показания, сейчас они находятся в ИВС.
Ранее полиция Алматы сообщила, что в мегаполисе за полгода на 44% сократилось число краж.