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Житель Караганды обчистил квартиру сожительницы, пока она была в роддоме

Карагандинец обчистил квартиру сожительницы, пока женщина была в роддоме Фото: pixabay
Полиция задержала жителя Караганды по подозрению в крупной квартирной краже. Мужчина признался, что обчистил квартиру своей сожительницы, пока женщина была в роддоме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 25 декабря, в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды обратилась с заявлением 27-летняя горожанка. Она рассказала, что только что родила ребенка и выписалась из роддома. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что из квартиры пропали ценные вещи общей стоимостью 2,2 млн тенге.

Полиция оперативно установила личность подозреваемого. Им оказался 30-летний сожитель женщины, который по странному стечению обстоятельств скрылся в неизвестном направлении как раз после кражи.

Мужчину нашли и задержали. Он сразу же сознался в содеянном. По словам подозреваемого, у него были проблемы с деньгами, поэтому он решил воспользоваться отсутствием сожительницы дома и сбыть ее ценные вещи. Мужчина украл телевизор, ноутбук, золотые украшения, норковую шубу и два телефона. Часть украденного он продал, остальное сдал в ломбард.

В отношении карагандинца начали досудебное расследование по ст. 188 УК РК. Максимальное наказание, которое может ему грозить, – лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что житель Астаны арендовал квартиру и обокрал ее.

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