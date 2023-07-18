Причины дефицита бензина АИ-95 назвали в "КазМунайГазе"

Заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев на пресс-конференции 18 июля в Астане прокомментировал отсутствие бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС страны, сообщает Zakon.kz.

Он заверил, что объемы по плану производства АИ-95 полностью выполнены.

"Да, приходят сообщения, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. Это, в первую очередь, связано с логистикой. Потому что, допустим, доставка ГСМ с запада в южные регионы может занять две недели. То есть сам продукт есть, он сейчас находится в движении, на подходе. Страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика занимает определенное время. В целом, мы провели соответствующие технические мероприятия по пересортице, АНПЗ взял на себя больший объем производства". Дмитрий Макеев

В целом, как отметил замглавы правления АО "НК "КазМунайГаз", те объемы, которые заявлены, выполняются.

"Когда возникают такого рода ситуации на одном из предприятий, мы совместно с Министерством энергетики принимаем соответствующие корректирующие действия. Это называется мероприятия по пересортице. То есть одно из предприятий может на себя взять дополнительный объем производства. В целом, могу сказать, что общий объем бензина полностью производится, но для каждого предприятия выделяются требования, сколько из этой общей массы бензина он должен произвести 92-го, сколько – 95-го". Дмитрий Макеев

По его словам, нагрузка по производству бензина идет на Атырауский НПЗ.

"По итогам полугодия 2023 года на НПЗ выпуск бензинов произведен выше плана, утвержденного Министерством энергетики РК. При плане порядка 2,4 млн, по факту мы произвели 2,6 млн тонн. Это около 107% от утвержденного плана. В том числе план выпуска АИ-92 выполнен с опережением: при плане в 417 тыс. тонн, выпущено 449 тыс. тонн. Авиатоплива при плане в 309 тыс. тонн, по факту произведено 303 тыс. тонн. Дизтоплива при плане порядка 2,5 млн тонн, выпущено порядка 2,7 млн тонн (106%)". Дмитрий Макеев

Также он проинформировал о сформированных по стране запасах ГСМ.

"На сегодня сформированы следующие запасы по стране: по бензину марки АИ-92 — 280 тыс. тонн (24 суток потребления), АИ-95 — 50 тыс. тонн (19 суток потребления), дизель — 430 тыс. тонн (26 суток потребления), авиационного керосина порядка 80 тыс. тонн (42 суток потребления). В итоге, на сегодня наблюдаются комфортные запасы топлива". Дмитрий Макеев

27 июня 2023 года министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев признал, что в стране есть риск роста цен на бензин АИ-95, поскольку летом в стране растет число автомобильных поездок. Он заверил, что необходимый объем бензина АИ-92 в стране зарезервировали, и сейчас на нефтебазах есть запасы топлива на 23 дня. Глава Минэнерго подчеркнул, что рисков дефицита или роста цен на АИ-92 нет.