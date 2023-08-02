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Министр энергетики РК: Бензин АИ-95 будут завозить из России

Министр энергетики РК: Бензин АИ-95 будут завозить из России Фото: Zakon.kz
Чтобы покрыть потребность топлива в регионах страны бензин марки АИ-95 будут завозить из России, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал в кулуарах Правительства министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает Almaty.tv.

Он отметил, что сейчас в запасах около 33 тысяч тонн, еще 80 тысяч тонн выработали Атырауский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы. Заниматься импортом российского бензина будет компания "Петросан".


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"По 92-му 205 тенге, это уже тенге за литр, цена на ГСМ. Там изменений никаких не будет. Это мы будем держать на контроле, то есть, в полном объеме будет обеспечено. По 95-му тот, который произведен в Казахстане, будет по цене продаваться 245-260 с учетом региона и плеча. В доставке дизельного топлива тоже проблем не будет - 295 тенге. По российскому импортируемому бензину, какая цена сложится на российском рынке, от этого они с учетом моржи операторов и будут выставлять стоимость", - сказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

О запасах бензина в Казахстане в Минэнерго уже рассказывали 29 июля.

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