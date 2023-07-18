Два человека погибли в ночном ДТП на трассе Алматы – Хоргос

Два человека погибли и трое, включая одного ребенка, пострадали в ночном ДТП на трассе Алматы – Хоргос в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили очевидцы происшествия корреспонденту Zakon.kz, ДТП случилось на повороте на поселок Тонкерис в Талгарском районе в ночь на 18 июля.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Газовоз ЗИЛ двигался по трассе на запад и разворачивался, чтобы перестроиться из крайнего правого ряда в крайний левый, когда в него на большой скорости врезался автомобиль Toyota Camry.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что тяжелый грузовик отлетел назад, наехал на разделитель, снес несколько его секций и застрял на отбойнике, утянув за собой легковой автомобиль. В момент столкновения в цистерне газовоза было около 4 тонн (примерно 8 кубометров) сжиженного газа. Лишь благодаря стечению обстоятельств удалось избежать утечки топлива и взрыва. По словам очевидцев, скорость легкового авто на момент ДТП была очень высокой, тогда как нагруженный газовоз не мог быстро маневрировать.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП погибли водитель и один из пассажиров Toyota Camry. Они скончались на месте. Еще трех человек, находившихся в легковом автомобиле, в том числе ребенка 10-12 лет, экстренно госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии. Водитель газовоза серьезных травм не получил.

Фото: Zakon.kz

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции Алматинской области и дознаватель.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в ночном ДТП близ Каскелена погибли три человека.