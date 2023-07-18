В труднодоступной горной местности ВКО локализован пожар

Совместными усилиями лесников, пожарных и МИО пожар лесной подстилки в Черно-Убинском лесничестве локализован, сообщает Zakon.kz.

Пожар локализован на площади 7 га.

Из-за горной труднодоступной местности к очагу загорания был доставлен вертолетом МИ-8 авиаподразделения акимата ВКО десант пожарных, лесников и Казавиалесоохраны.

В ликвидации загорания задействованы 72 человека, 4 единицы техники лесхоза, ДЧС ВКО, вертолеты МИ-8 и МИ-2 авиаподразделения ВКО и Казавиалесохраны.

Пожар начался 16 июля в 10 км от села Поперечное.