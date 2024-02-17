Пожар на барахолке Алматы локализовали
Фото: ДЧС Алматы
17 февраля в 12:28 пожарные сумели локализовать пожар на складе алматинской барахолки, сообщает Zakon.kz.
Площадь пожара огня определить все еще не удалось – мешает густое задымление объекта.
Тем временем дым от пожара распространяется по городу, облако дыма видно из разных частей города.
Пожарные работали осторожно – на складе имеются взрывоопасные предметы: газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия.
На ликвидацию пожара задействованы 104 человек личного состава ДЧС и 29 техники.
Напомним, 17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района.
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