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Пожар на барахолке Алматы локализовали

пожар Алматы Фото: ДЧС Алматы
17 февраля в 12:28 пожарные сумели локализовать пожар на складе алматинской барахолки, сообщает Zakon.kz.

Площадь пожара огня определить все еще не удалось – мешает густое задымление объекта.

Тем временем дым от пожара распространяется по городу, облако дыма видно из разных частей города.

Пожарные работали осторожно – на складе имеются взрывоопасные предметы: газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия.

На ликвидацию пожара задействованы 104 человек личного состава ДЧС и 29 техники.

Напомним, 17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района.

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Пожар на барахолке Алматы: дым распространяется по городу
Мухит Турсынали
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