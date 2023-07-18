Президент Кыргызстана рассказал анекдот про казаха, кыргыза и строительство дорог

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на церемонии передачи дорожной техники Минтрансу республики рассказал анекдот о коррупции, сообщает Zakon.kz.

Видео выступления опубликовала пресс-служба главы государства, передает AKIpress.

"Два молодых человека окончили университет в Москве по строительству дорог. Один начал работать в Алматы, другой – в Бишкеке. Казах позвал кыргыза к себе домой через год. А там двухэтажный дом, "Мерседес". Кыргыз спросил, откуда у него эти богатства. Казах показал дорогу и сказал: "Вот видишь эту дорогу? Ее сделал я. Сэкономил 5 см в ширине и на высоте 1 см. Отсюда мое богатство". Через три месяца кыргыз зовет казаха домой. А там трехэтажный дом и автомобиль дорогой. Казах спросил, откуда все это. Тогда он показал на дорогу из Бишкека в Кара-Балту и сказал: "Тут должна быть новая трасса, а я ее не построил, вот откуда мои богатства".

Жапаров добавил, что здание для администрации президента строится медленно из-за лени кыргызов.

Глава государства отметил, что коллектив Минтранса отлично знает о существующей проблеме, некоторые из сотрудников сами замешаны в схемах.

"Сами знаете, в дорожной сфере, Минтрансе, некоторые сами вовлечены в это. Нужно открыто говорить. Раньше отдавали тендер иностранной компании, часть делили и съедали. Арендовали старую технику частников и кое-как строили дороги. В некоторых случаях они и вовсе не достраивались. Анекдот, наверное, произошел отсюда", – сказал Садыр Жапаров.

Ранее Садыр Жапаров подписал закон, обязывающий ряд работников знать кыргызский язык.