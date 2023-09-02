Президент Кыргызстана рассказал о даре предвидеть будущее
Фото: akorda.kz
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что обладает даром предвидеть будущее республики на 20-30 лет вперед, сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал в интервью для новостного агентства "Кабар".
"Не хвастая скажу, но я могу предвидеть на 20-30 лет вперед, что будет со страной, и как она будет развиваться. Обычно мои прогнозы сбываются. Наверное, это мне дано свыше. Очевидно, такое дано каждому человеку". Садыр Жапаров
По его словам, "просто, глядя на происходящее, можно сделать выводы о будущем".
"Мы обязательно добьемся поставленных задач. Для этого каждый из нас должен непрерывно трудиться днем и ночью".Садыр Жапаров
В августе 2023 года Садыр Жапаров объяснил, почему подарил коня казахскому акыну.
Жапаров является президентом Кыргызстана с 28 января 2021 года.
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