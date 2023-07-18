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Очередной пожар в ВКО тушили с помощью пожарного поезда

Очередной пожар в ВКО тушили с помощью пожарного поезда Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Для ликвидации сильного пожара в Восточном Казахстане сотрудники ЧС задействовали пожарный поезд, сообщает Zakon.kz.

17 июля 2023 года в 16:43 в 15 км от города Риддер, вдоль железной дороги "Усть-Каменогорск-Риддер" загорелись сухая трава, кустарник и деревья. Протяженность огненной стены составила 10 км, передает пресс-служба ДЧС ВКО.

Создалась угроза распространения огня на лес и жилые дома.

"На ликвидацию пожара были брошены силы ДЧС ВКО, лесничеств, задействован пожарный поезд АО "НК "КТЖ", вертолет авиаподразделения ВКО, всего 46 человек, 12 единиц техники". Пресс-служба ДЧС ВКО

Также на тушение были привлечены формирования гражданской защиты города Риддер в количестве 9 человек и 3 единицы техники.

Как объяснили в ДЧС, пожарный поезд АО "НК "КТЖ" был необходим, так как с одной стороны к очагу загораний было невозможно подъехать из-за реки, с другой стороны - заросли, топь. Автомобили буквально зарывались на месте и не могли проехать. Личному составу приходилось добираться до огня в пешем порядке.

В 22:21 был пожар полностью ликвидирован.

Железнодорожное транспортное сообщение не нарушено.

"Предварительные причины возникновения загорания - неосторожное обращение с огнем и неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности". Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее стало известно, что пожар в труднодоступной горной местности ВКО, локализован.

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Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область
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