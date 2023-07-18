Мбаппе не покинет "ПСЖ" до окончания контракта

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не покинет команду в это летнее трансферное окно, сообщает Zakon.kz.

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Звездный французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил главному тренеру парижского клуба Луису Энрике о том, что собирается отработать свой контракт с командой до конца, пишет As.

По информации источника, 24-летний француз вернулся к тренировкам с парижанами.

Соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2023/24. Ранее Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с "ПСЖ" до 2025 года. СМИ сообщали, что он может перейти в мадридский "Реал". Парижская сторона якобы готова продать нападающего "королевскому" клубу за 200 миллионов евро этим летом.

Также отмечалось, что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи поставил Мбаппе ультиматум: продлить контракт с клубом или покинуть команду в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провел во французской лиге в составе парижского клуба 34 матча, в которых забил 29 мячей и сделал пять ассистов.

В начал июля Киллиан Мбаппе обратился к французам и призвал прекратить беспорядки.