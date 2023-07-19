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Эксперт разъяснил, как отличить летом перегрев от других болезней

Эксперт разъяснил, как отличить летом перегрев от других болезней Фото: freepik
Эксперт рассказал, что самым явным симптомом перегрева в летний сезон является головная боль, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Lenta.ru кардиолог, эксперт телеканала "Доктор" Алексей Эрлих указал и на другие признаки того, что пришло время остудиться. Так, по его словам, во время перегрева люди чувствуют себя по-разному. Однако любое отклонение от нормы следует воспринимать как тревожный сигнал.

Кардиолог отмечает, что главным симптомом перегрева является головная боль. Она указывает на то, что организм провел слишком много времени на солнце или в жарком помещении и нуждается в охлаждении и увлажнении.

Вторым симптомом перегрева Эрлих назвал немотивированное учащение пульса. Кардиолог объяснил, что тахикардия сигнализирует о негативной реакции сердечно-сосудистой системы на жару.

Специалист добавил, что за повышенным пульсом и головной болью могут последовать нарушение потоотделения и помутнение сознания.

В этом случае необходимо сразу вызывать скорую помощь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее в КСЭК Минздрава РК посоветовали, что пить летом, кроме воды.

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