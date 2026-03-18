Как отличить обычную боль от опухоли мозга

Специалисты рассказали, как отличить обычную головную боль от симптома, который может указывать на серьезную проблему, сообщает Zakon.kz.

По словам экспертов, тревожным сигналом может быть боль, которая не проходит даже после приема обезболивающих, пишет Daily Mirror.

Особое внимание стоит обратить на головные боли, усиливающиеся по утрам, а также при наклонах или физическом напряжении. Специалисты отмечают, что возможным признаком опухоли мозга могут быть и сопутствующие симптомы:

головокружение,

тошнота,

рвота без очевидной причины.

Они могут указывать на повышение внутричерепного давления.

Кроме того, из-за влияния на нервную систему такие боли иногда сопровождаются слабостью, онемением или покалыванием в одной стороне тела. Также могут возникать проблемы с координацией, равновесием, речью и зрением.

Эксперты призывают не игнорировать и зрительные нарушения: потемнение в глазах, двоение или выпадение части поля зрения. Все это повод как можно скорее обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



