В Костанае вынесли приговор воспитательнице детсада

В уголовном суде Костаная 18 июля вынесли приговор 25-летней воспитательнице, которая выдернула стул из-под ребенка. Трехлетний мальчик получил перелом ключицы, сообщает Zakon.kz.

Суд признал 25-летнюю воспитательницу детского сада №61 Костаная виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по сохранению здоровья и безопасности детей. Айсулу Дерiпсәлi суд на год ограничил свободу и на такой же срок девушка не имеет права заниматься педагогической деятельностью, пишет портал Костанайские новости.

Поводом для разбирательств послужил прошлогодний случай, который зафиксировали камеры наблюдения. 28 июня 2022 года дети одной из групп находились в игровой. Осужденная воспитательница сделала замечание трехлетнему мальчику, но ребенок не отреагировал. Малыш вскочил на стул ногами и начал прыгать, в этот момент воспитательница выдернула стул из-под ребенка, он упал. Как выяснилось позднее, мальчик сломал ключицу.

Родители, не смотря на извинения самой Айсулу Дерiпсәлi и руководителя детсада, настояли на возбуждении уголовного дела, не могли простить, что сотрудники детского сада сразу не вызвали скорую, и тоже не сразу признались, что именно произошло.

Адвокат воспитательницы просила суд переквалифицировать статью на более мягкую, но суд не усмотрел причин. Наказания в виде штрафа для неработающей год Айсулу Дерiпсәлi оказалось непосильным наказанием и судья применил ограничение свободы.

Ранее стало известно, что в детском саду Караганды 10 июля мальчик получил химический ожог пищевода и желудка после того, как выпил воду из чайника. Оказалось, что помощница воспитателя растворила в емкости химикат, а воспитатель не знала и дала воду детям.