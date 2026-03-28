За избиение ребенка воспитательнице вынесли приговор в Павлодарской области

В Павлодарской области воспитательнице, работавшей в детском дошкольном учреждении, вынесли приговор за нанесение телесных повреждений ребенку, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что за время своей профессиональной деятельности, связанной с воспитанием детей, ею были допущены противоправные действия в отношении ребенка. За совершенное правонарушение она привлечена к ответственности.

"В соответствии с решением суда гражданке запрещено занимать должности, связанные с воспитанием и обучением несовершеннолетних. В настоящее время осужденная состоит на учете службы пробации и находится под контролем ее сотрудников. Она обязана строго соблюдать все установленные судом ограничения и требования", – прокомментировал начальник службы пробации Павлодарского района Бейбут Болатханов.

Теперь уже бывшую воспитательницу периодически будут навещать сотрудники пробации и осуществлять за ней контроль.

Начальник службы пробации считает, что ее наказание послужит серьезным примером для тех, кто работает с детьми.

В другом случае в Шымкенте воспитательница государственного детского сада №59 "Айша" заставляла детей лечь спать, пугая их шприцем.