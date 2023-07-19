В Костанайской области мужчина насмерть забил односельчанина

В селе Мендыкара Костанайской области один местный житель до смерти избил второго во время совместного распития алкоголя. Подозреваемый задержан и дал признательные показания, сообщает Zakon.kz.

Трагедия разыгралась 18 июля. В полицию поступил звонок: житель села Мендыкара сообщил о трупе мужчины, который нашел возле дома. Сотрудники полиции, приехав на место, выявили признаки насильственной смерти. Дело завели по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", часть 3 статьи 106 УК РК, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Полицейские нашли подозреваемого. Мужчину задержали, он дал признательные показания.

"Он рассказал, что между мужчинами произошла ссора, на почве распития спиртных напитков. В результате он нанес несколько ударов, от которых потерпевший скончался", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, согласно нормам уголовного кодекса.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек представляется сотрудником Департамента полиции Актюбинской области и заявляет о том, что его избил коллега.