Группу скотокрадов задержали в Костанайской области

Полицейские Костанайской области задержали пять местных жителей, которых подозревают в краже лошадей. Скотокрады нанесли ущерб в три миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемых в краже скота с вольного выпаса задержали полицейские Костанайской области во время рейда. Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, подозреваемым вменяют три факта кражи лошадей, общим количеством 14 голов.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержано пять человек, жителей города Аркалыка и прилегающих районов, которые на протяжении месяца похищали скот с вольного выпаса, принадлежащего одному из крестьянских хозейств региона. Скот сбывали на рынок города Аркалыка, а также живьем продавали своим знакомым". Данияр Дандыбаев, заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Костанайской области

При задержании у подозреваемых изъято две автомашины, ножи, арканы и другие орудия преступления. В настоящее время полиция начала досудеьное расследование по статье 188-1 части 2 УК РК "Скотокрадство". Ущерб составил более трех миллионов тенге.

Ранее стало известно, что полицейские задержали двух мужчин, 26 и 28 лет, по подозрению в краже 29 лошадей из крестьянского хозяйства Улытауской области.