Сотни тысяч человек эвакуировали в Китае из-за мощного тайфуна

На юго-восточном побережье Китая экстренная ситуация: сотни тысяч людей эвакуировали из-за мощного тайфуна "Талим", который обрушился во вторник штормом, сообщает Zakon.kz.

Во вторник, после того, как в Китае синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха в 52,2 градуса, на юго-восточное побережье страны обрушился тайфун. Шквалистый ветер достигал порывов в 140 км/ч, что привело к серьезным разрушениям, пишет ВВС.

"В провинции Гуандун на движущиеся автомобили падали деревья, на берег моря выбросило кита, а в потоках дождевой воды плавал морозильник, полный мороженого", – пишет издание.

После того, как тайфун атаковал Китай он двинулся в сторону Вьетнама.

16 июля метеорологическое управление КНР зафиксировало максимально высокую температуру воздуха – плюс 52,2. Рекордно высокий показатель был зафиксирован в городском округе Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района. Температура превысила исторический предел высокой температуры за данное время года.