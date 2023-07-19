Ученые выяснили какой тип людей стареет быстрее

Исследователи Дьюкского университета США выяснили, что люди с антисоциальным типом личности склонны стареть быстрее, сообщает Zakon.kz.

Американские ученые провели анализ длительного исследования новозеландских коллег. Последние изучали признаки биологического старения у группы людей в течение 40 с лишним лет. Так, ученые брали анализы и проводили обследования среди людей, рожденных в 1972-1973 годах, начиная с трех лет. Финальные пробы были взяты у участников эксперимента в 45 лет.

Как показали результаты, у людей с антисоциальным типом личности признаки биологического старения проявляются раньше. Результаты ученые опубликовали в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.



Люди с антисоциальным типом личности стараются добиться того, чего они хотят, без учета последствий или прав других, не испытывая никаких угрызений совести или чувства вины. Они зачастую пренебрегают общепринятыми нормами общества, игнорируют права других и часто это связано с отсутствием сочувствия или раскаяния. Это, например, лживость, агрессия, воровство, насилие, ложь и другие виды манипулятивного или эксплуататорского поведения.

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