Заявления на легализацию авто, поданные до 1 июля, рассмотрят в обязательном порядке

Правительство постановлением от 14 июля 2023 года внесло дополнения в "Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года", сообщает Zakon.kz.

В частности, в п.13 Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категориях транспортных средств внесено дополнение, согласно которому:

"Прием заявлений для применения ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге с освобождением физических лиц, осуществивших их ввоз на территорию Республики Казахстан, от расширенных обязательств производителей (импортеров) в соответствии с законодательными актами РК осуществляется со дня введения в действие настоящих правил и до 1 июля 2023 года.

При этом заявления, поданные в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подлежат рассмотрению в соответствии с настоящими Правилами вне зависимости от сроков последующей первичной государственной регистрации транспортных средств."

Постановление вводится в действие 29 июля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что МВД начало работу по временной регистрации автомобилей, ввезенных в Казахстан из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года и которые не были легализованы по причине неснятия с учета в стране прежней регистрации или из-за имеющихся ограничений. Регистрацию МВД проводит с 17 июля и сроком на пять лет.

Таким образом, гражданам предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле.