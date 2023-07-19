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Блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте

Блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте Фото: polisia.kz
Девушка решила снять видео для своего блога и ради этого грубо нарушила правила дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 19 июля, сотрудники полиции при мониторинге соцсетей обнаружили видеозапись грубого нарушения ПДД. Девушка вышла из остановившейся на перекрестке машины и начала танцевать посреди проезжей части, пока на светофоре горел красный свет.

"Выступление" продлилось около 40 секунд. Как только загорелся зеленый сигнал светофора, танцовщице пришлось срочно спасаться от потока автомобилей. Чтобы не попасть под машину, она бросилась к обочине.

Оказалось, что видео с грубым нарушением правил безопасности на дороге снимали девушка-блогер и ее друг, оставшийся в автомобиле. Впоследствии они разместили запись в соцсетях.

"Инспекторы полка патрульной полиции установили личность девушки. Она жительница Кызылординской области. Гражданку привлекли к ответственности по ст. 615 КоАП РК (нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения)", – сообщили в полиции Шымкента.

Ранее в ДП Алматы прокомментировали нашумевшее видео, на котором автомобилисты объезжают заторы на проспекте аль-Фараби прямо по тротуару.

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Никита Дробны
Кызылординская область Шымкент
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