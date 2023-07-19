АФМ: Двое предпринимателей из Шымкента скрыли налоги на 700 млн тенге

Департамент АФМ по городу Шымкент разоблачил двух предпринимателей, которые выписывали фиктивные счета-фактуры и утаили от государства около 700 млн тенге налогов. Суд приговорил бизнесменов к лишению свободы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 19 июля, департамент ведомства по Шымкенту разоблачил противозаконную деятельность двух предпринимателей. Они выписывали фиктивные счета-фактуры, хотя на самом деле их компании не выполняли работы и не оказывали услуги.

Подозреваемые создали шесть компаний, общий оборот которых с апреля 2021-го по август 2022 года превысил 2,1 млрд тенге. Сумма, которую недополучило государство в качестве налогов, в итоге составила около 700 млн тенге.

"Приговором суда предпринимателей признали виновными в совершении уголовного правонарушения. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года", – говорится в сообщении АФМ.

Ранее АФМ сообщало, что казахстанцам продали несуществующие квартиры на 450 млн тенге.