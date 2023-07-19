Месси опубликовал фото со своей первой тренировки в "Интер Майами"

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, который недавно перешел в американский клуб "Интер Майами", опубликовал фото со своей первой тренировки в новой команде, сообщает Zakon.kz.

Месси выложил фото со своей первой тренировки в "Интер Майами" на своей странице в Instagram 19 июля. Судя по снимкам, аргентинский футболист находится в хорошей форме и готов к дебюту в составе новой команды.

По условиям контракта Лионель Месси будет играть за "Интер Майами" до конца 2025 года, ему будут платить до 60 млн долларов за сезон. Планируется, что первый матч за американский клуб он проведет 21 июля. Месси должен будет выйти на поле в матче против мексиканской команды "Крус Асуль".

Парой дней ранее Месси представили многочисленным болельщикам "Интера" на стадионе в Майами. До этого спортсмен провел первую тренировку в составе нового клуба и успешно прошел медосмотр.