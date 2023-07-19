Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Месси опубликовал фото со своей первой тренировки в "Интер Майами"

Месси поделился фото с первой тренировки в "Интер Майами" Фото: Instagram.com/leomessi
Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, который недавно перешел в американский клуб "Интер Майами", опубликовал фото со своей первой тренировки в новой команде, сообщает Zakon.kz.

Месси выложил фото со своей первой тренировки в "Интер Майами" на своей странице в Instagram 19 июля. Судя по снимкам, аргентинский футболист находится в хорошей форме и готов к дебюту в составе новой команды.

По условиям контракта Лионель Месси будет играть за "Интер Майами" до конца 2025 года, ему будут платить до 60 млн долларов за сезон. Планируется, что первый матч за американский клуб он проведет 21 июля. Месси должен будет выйти на поле в матче против мексиканской команды "Крус Асуль".

Парой дней ранее Месси представили многочисленным болельщикам "Интера" на стадионе в Майами. До этого спортсмен провел первую тренировку в составе нового клуба и успешно прошел медосмотр.

Читайте также

Казахстанец Никита Чирюкин стал чемпионом мира по стрельбе

"Бешикташ" отказался от полузащитника ЦСКА казахстанца Бактиера Зайнутдинова

Мбаппе не покинет "ПСЖ" до окончания контракта

Никита Дробны
Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
Ученые выяснили, какой тип людей стареет быстрее
Ученые выяснили, какой тип людей стареет быстрее
Компания
"Казахтелеком" массово переводит клиентов на оптику
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления