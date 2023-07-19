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Ерлан Каналимов о Национальном пантеоне: Проект еще не завершен

Ерлан Каналимов рассказал о дальнейшей судьбе Национального пантеона Фото: Islam.kz
Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов рассказал, что будут делать с Национальным пантеоном. Ранее стало известно, что там осталось всего четыре места для захоронений, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Каналимов заявил, что Национальный пантеон переполнен, но это не означает, что его будут закрывать.

"Всего было выделено 25 мест, из них осталось четыре. Это не значит, что пантеон переполнен. Мы вопрос подняли о том, что надо его расширять, потому что нужно готовить места заранее. Мы не знаем же, в какой период что может произойти. "Всего четыре места осталось, и на этом жизнь закончилась" – так тоже нельзя говорить", – заявил Ерлан Каналимов корреспонденту Zakon.kz в кулуарах Дворца мира и согласия.

Он также объяснил, почему под пантеон изначально не выделили большую территорию. 

"Изначально пантеон должны были строить на большей территории. В связи с тем, что финансирования не было, в проект вносили корректировку. Кроме того, было много старых захоронений, потом нужно было изымать земельные участки – там было крестьянское хозяйство, территория чья-то. Эти работы сейчас проводят поэтапно, но мы вчера на этом заострили внимание", – добавил Ерлан Каналимов.

Ответить на вопрос, насколько могут расширить территорию Национального пантеона, секретарь столичного маслихата затруднился. Он сослался на то, что проект сейчас находится на корректировке и окончательных границ еще не имеет.

"По проекту какой проект будет, такой и будет. Я проект не видел, мы в августе поедем рабочим совещанием, все изучим и рассмотрим". Ерлан Каналимов

Елан Каналимов также прокомментировал вопрос о том, планируют ли пересмотреть правила о том, кого можно хоронить в пантеоне, учитывая его ограниченную площадь.

"Список не мы принимаем, это прерогатива министерства, это принято постановлением правительства. Конечно, мы можем внести такое предложение (по сокращению списка. – Ред.), но существующий список составлен с учетом мирового опыта. Такие пантеоны есть в Москве, Баку и других странах", – отметил секретарь маслихата Астаны.

На уточняющий вопрос журналиста о том, точно ли не будут сокращать список, Ерлан Каналимов коротко ответил: "Надо смотреть".

"Во-первых, сейчас, чтобы там хоронить известных людей, пантеон необходимо расширять, проект надо завершать. Там проект был изначально, если не ошибаюсь, на 200 мест – когда мы его запускали еще, 10 лет назад. Но с этого времени кроме 25 мест там никакие другие работы не проводили, потому что там старое кладбище есть, и (погребенных там людей. – Ред.) надо перезахоронить, чтобы вся инфраструктура соответствующая была... Вы должны понимать, что это полноценный пантеон, и он функционально намного больше и шире, чем обычное кладбище, поэтому проект не завершен еще и сейчас находится на корректировке", – резюмировал Ерлан Каналимов. 

18 июля заместитель акима столичного района "Есиль" Дарменияр Кыдырбек-улы в маслихате сообщил, что в Национальном пантеоне осталось всего четыре места для захоронения.

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