Был и остается бизнесом: Каналимов о "резиновых" квартирах в Астане

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов 25 января высказался о проблеме так называемых "резиновых" квартир. По его словам, многие на этом зарабатывают, а полиция не спешит наводить порядка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Каналимов рассказал, во сколько обойдется прописка на год в Астане для приезжих.

"Сколько лет подряд не решается вопрос "резиновых" квартир – как он бизнесом был так и остается бизнесом. Возле ЦОНа можете подойти и спросить. 10 тыс. тенге стоит прописка на месяц. 120 тыс. тенге отдал, на год тебя прописали. Все", – добавил он.

По его словам, никто не занимается решением этой проблемы, хотя инициатива должна исходить от МВД.

"В основном прописываются в многоквартирных жилых домах. Но если люди прописывают, то пусть оплачивают за них. Тоже говорили об этом. Но никто не хочет принимать меры. Значит, выгодно", – указал Каналимов.

Предлагает он также решить проблему выписки людей, которые были в свое время прописаны в адмзданиях и офисах.



"Есть до сих пор люди, которые там прописаны. Кто меры принимает по их выписке? Их горы. Мы по адресному регистру тоже смотрим, в административных зданиях очень много прописанных людей – это когда сверка идет в рамках электоральной кампании, например, в прошлом году сверку делали, вышло почти 60 тыс. человек по этому вопросу. Надо смотреть", – резюмировал Ерлан Каналимов.

25 января секретарь столичного маслихата предложил меньше привлекать иностранную рабочую силу, а больше заботиться об интересах своих безработных.