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Фитнес-тренера застрелили в Алматы

Фитнес-тренера застрелили в Алматы Фото: Instagram/damir.turebayev
В Алматы 19 июля застрелили фитнес-тренера Дамира Туребаева, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что в ночь на 19 июля в своей квартире был застрелен фитнес-тренер клуба "Fitness Blitz" Дамир Туребаев.

В полиции прокомментировали данную информацию. 

"Уголовное дело зарегистрировано и расследуется УП Наурызбайского района города Алматы по ч. 1 ст. 99 УК РК. Создана следственно-оперативная группа. Личности подозреваемых установили, принимаются меры к их задержанию", – говорится в сообщении. 

По предварительным данным, у погибшего произошел конфликт со своими знакомыми.

Ранее экс-футболист Алибек Батырбеков погиб в результате ДТП в Жетысуской области.

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Анастасия Стативкина
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