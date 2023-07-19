Фитнес-тренера застрелили в Алматы

В Алматы 19 июля застрелили фитнес-тренера Дамира Туребаева, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что в ночь на 19 июля в своей квартире был застрелен фитнес-тренер клуба "Fitness Blitz" Дамир Туребаев.

В полиции прокомментировали данную информацию.

"Уголовное дело зарегистрировано и расследуется УП Наурызбайского района города Алматы по ч. 1 ст. 99 УК РК. Создана следственно-оперативная группа. Личности подозреваемых установили, принимаются меры к их задержанию", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, у погибшего произошел конфликт со своими знакомыми.

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