В Павлодаре на пешеходном переходе сбили пенсионера

Авария произошла 18 июля в 11:00. По данным областного департамента полиции, Toyota Corolla ехала по улице Камзина и при повороте на Аймаутова наехала на пешехода. Мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, бригада скорой была на месте через пару минут. 72-летнего павлодарца в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую больницу №1.

"Пациент находится в отделении политравмы. У него закрытый перелом грудного конца правой ключицы, закрытая травма грудной клетки, ушиб поясничного отдела позвоночника", – дополнили в больнице.

Полицейские назначили экспертизу. Родные пострадавшего пенсионера просят свидетелей поделиться информацией о ДТП.

В начале июля сообщалось, что в Алматы бабушка и внук попали под колеса машины.