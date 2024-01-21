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Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Семее

ДТП Фото: pixabay
В Семее 20 января около 17:00 водитель автомашины Mercedes совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, пострадавшую доставили в областную больницу.

"В настоящее время назначена экспертиза, по результатом которой будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ребенок и двое взрослых скончались в ДТП на трассе Уральск – Атырау.

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