Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Семее
Фото: pixabay
В Семее 20 января около 17:00 водитель автомашины Mercedes совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, пострадавшую доставили в областную больницу.
"В настоящее время назначена экспертиза, по результатом которой будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ребенок и двое взрослых скончались в ДТП на трассе Уральск – Атырау.
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