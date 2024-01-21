Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Семее

Фото: pixabay

В Семее 20 января около 17:00 водитель автомашины Mercedes совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.

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