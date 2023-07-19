Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Можно ли отравиться съедобными грибами

Можно ли отравиться съедобными грибами Фото: Zakon.kz
Специалисты заявляют, что съедобными грибами отравиться все-таки можно. Это может произойти при неправильной обработке или консервировании, сообщает Zakon.kz.

Также, как отмечено в публикации АиФ, бывают неспецифические отравления, когда съедобные грибы аккумулировали трупный яд, химические вещества, ядохимикаты и радионуклиды.

Отравиться можно старыми, переросшими съедобными грибами, собранными в местах загрязнения почвы токсичными элементами. Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма, возбудитель которого в виде спор содержится главным образом в почве.

Как определить наличие возбудителя ботулизма в банке с грибами?

Наличие возбудителя ботулизма в консервированных грибах можно предопределить по таким признакам:

  • вздутая крышка;
  • помутнение в банке;
  • пузырьки;
  • пена под крышкой;
  • плесень.

Также сказано, что если вы заметили любой признак, такую консервацию лучше не употреблять. Важно учитывать, что ботулизм погибает при кипячении. Но 80 градусов для инфекции не угроза, возбудитель гибнет только при температуре 100 градусов.

Сколько можно хранить собранные грибы?

Только что собранные лесные грибы при комнатной температуре не стоит хранить больше 2-3 часов. Грибы обязательно следует подвергнуть кулинарной обработке в день сбора или не позднее следующего утра. Основными видами обработки грибов являются чистка грибов, мойка проточной водой, варка со сливом от одного до трех отваров, соление, маринование, жаренье и сушка. Сырые, плохо очищенные, недоваренные, недожаренные и непросоленные грибы могут стать причиной отравления.

Сколько грибов можно употреблять?

Ежедневно без вреда для здоровья можно употреблять около 150 граммов грибов.

По словам специалиста, в грибах много белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Врачи также рекомендуют есть грибы людям с сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что клубника снижает накопление в крови жировых отложений, которые вызывают сердечные приступы и инсульты.

Читайте также

Названы полезные продукты для работы мозга

Какие необычные поступки совершают люди во время сна

Что посетить в Алматы туристу

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
российский рубль
Рубль пикирует вниз: упадет ли тенге вслед за российской валютой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления