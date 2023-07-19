Можно ли отравиться съедобными грибами

Специалисты заявляют, что съедобными грибами отравиться все-таки можно. Это может произойти при неправильной обработке или консервировании, сообщает Zakon.kz.

Также, как отмечено в публикации АиФ, бывают неспецифические отравления, когда съедобные грибы аккумулировали трупный яд, химические вещества, ядохимикаты и радионуклиды.



Отравиться можно старыми, переросшими съедобными грибами, собранными в местах загрязнения почвы токсичными элементами. Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма, возбудитель которого в виде спор содержится главным образом в почве.

Как определить наличие возбудителя ботулизма в банке с грибами?

Наличие возбудителя ботулизма в консервированных грибах можно предопределить по таким признакам:

вздутая крышка;

помутнение в банке;

пузырьки;

пена под крышкой;

плесень.



Также сказано, что если вы заметили любой признак, такую консервацию лучше не употреблять. Важно учитывать, что ботулизм погибает при кипячении. Но 80 градусов для инфекции не угроза, возбудитель гибнет только при температуре 100 градусов.

Сколько можно хранить собранные грибы?

Только что собранные лесные грибы при комнатной температуре не стоит хранить больше 2-3 часов. Грибы обязательно следует подвергнуть кулинарной обработке в день сбора или не позднее следующего утра. Основными видами обработки грибов являются чистка грибов, мойка проточной водой, варка со сливом от одного до трех отваров, соление, маринование, жаренье и сушка. Сырые, плохо очищенные, недоваренные, недожаренные и непросоленные грибы могут стать причиной отравления.

Сколько грибов можно употреблять?

Ежедневно без вреда для здоровья можно употреблять около 150 граммов грибов.

По словам специалиста, в грибах много белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Врачи также рекомендуют есть грибы людям с сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что клубника снижает накопление в крови жировых отложений, которые вызывают сердечные приступы и инсульты.